الحزب الشيوعي يطالب الحكومة بإلغاء كافة الخطوات في إتجاه التطبيع مع إسرائيل





طالب الحزب الشيوعي الحكومة بإلغاء كافة الخطوات في إتجاه التطبيع مع دولة الاحتلال بشكل فوري و رد الاعتبار لقانون مقاطعة اسرائيل المجاز عام 1958م .

و أعلن الحزب في بيان إطلع عليه “باج نيوز” اليوم “الاثنين” تضامنه و تأييده الشامل للبطولة التي يبديها الشعب الفلسطيني في مواجهة ترسانة القمع و الارهاب ، و إدانته للصمت المريب للمنظمات الدولية و الحكومات العربية في مواجهة وحشية الكيان الصهيوني .

و أضاف “هذا الصمت ساهم في إطلاق يد الشرطة الصهيونية في ارتكاب المزيد من الجرائم ضد سكان الضفة الغربية و مدينة القدس، خاصة حي الشيخ جراح في القدس الشرقية” و تابع “و انعكس ذلك في المواجهات العنصرية التي تشنها مجموعات اليمين المتطرف اليهودي بحق السكان الفلسطينيين خلف الخط الاخضر مما أسفر عن عدد من الضحايا و اعتقال المئات”.

و دعا الحزب القوى السياسية و الوطنية لإتخاذ كافة أشكال و خطوات التضامن مع الشعب الفلسطيني و نضاله من أجل هزيمة الاحتلال و إقامة دولته على كامل التراب الفلسطيني و عاصمتها القدس.

باج نيوز