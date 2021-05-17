موسى فكي : الاتحاد الأفريقي يعمل جاهداً من أجل شطب ديون السودان





قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي إن الاتحاد يعمل جاهداً من أجل شطب ديون السودان و دعم المرحله الانتقالية و الإنتخابات .

و أوضح موسى خلال كلمته في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان اليوم “الاثنين” ، أن السودان يقع في منطقة مُزعزعة أمنياً من ناحية تشاد و ليبيا عطفاً على توتر منطقة حوض النيل و النزاعات الحدودية بإقليم التقراي ، مشيراً إلى تأثير التدهور الاقتصادي و التضخم على الشباب و الأسر و البنى التحتية .

و أضاف “بالرغم من كل هذه التحديات، أرى صورة إيجابية اليوم في هذا المؤتمر بوجود كل رؤساء الدول هنا اليوم، للتفاكر وبحث فرص الاستثمار والدعم، لنُحقيق وثبة من أجل السودان و شعبه” .

و شدد على أن أوان الوعود قد مضى و حان وقت التحرك و العمل بشكل فعلي من أجل نهوض السودان .

من جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية ، أحمد أبو الغيظ التزام الجامعة بدعم السودان داعياً لرفع الديون المثقلة عن كاهل السودان .

باج نيوز