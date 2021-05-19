مسؤولة أمريكية: إعفاء ديون السودان في يونيو المقبل





أعلنت مسؤولة أمريكية رفيعة عن استعداد بلادها لإعفاء ديونها على السودان عند تأهله لمبادرة (الهيبك)، المتوقع أن يدخلها في يونيو المقبل.

ونفذ السودان اشتراطات عديدة من أجل التأهل لمبادرة الهيبك، التي من بينها إقرار إصلاحات اقتصادية يراقبها صندوق النقد الدولي، وسداد ديونه لدى الصناديق الدولية.

وقالت مديرة صندوق المعونة الأمريكية سامنتا باور خلال فعاليات مؤتمر باريس الثلاثاء بحسب صحيفة الحراك السياسي: “أمريكا من أشد المؤيدين لتخفيف عبء الديون منذ بدء مبادرة الهيبك، حيث قدمت إعفاءاً ثنائياً كاملاً من الديون لكل دولة وصلت نقطة الإنجاز”.

وأضافت: “بصفتنا مقرضين وشركاء للسودان يجب أن نقوم بدورنا أيضاً، ونساعد في تمهيد الطريق أمام البلاد لتزدهر”.

الخرطوم (كوش نيوز)