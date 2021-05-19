البرهان: القوات المسلّحة حريصة على أمن وسلامة الوطن والمواطن





أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، حرص القوات المسلّحة على أمن وسلامة الوطن والمواطن واستعدادها للتضحية من أجله.

جاء ذلك في تنويرٍ في حضور عضو مجلس السيادة الانتقالي إبراهيم جابر، ورئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة القوات الرئيسة والمفتشّ العام ورؤساء الهيئات ومدراء الإدارات بالإضافة لقادة التشكيلات والوحدات.

ويعتبر تنوير القائد العام للضباط بهذه الرتب سياسة راتبة درجت القيادة العامة علي القيام بها بصورة متكررة كوسيلة للتواصل بين القيادة والقاعدة.

باج نيوز