دقلو يتسلم رسالة ودعوة من نائب الرئيس التركي لزيارة تركيا





تسلم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو رسالة خطية من نائب الرئيس التركي فؤادأوكتاي ، تتصل بالعلاقات الثنائية بين الخرطوم وأنقرة وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين الصديقين وتتضمن دعوة رسمية للنائب الأول لزيارة تركيا خلال يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من مايو الجاري.

ورحب النائب الأول، خلال لقائه، بالقصر الجمهوري أمس ، بسفير تركيا لدى السودان د. عرفان نذير أوغلو بالدعوة، مؤكدا أزلية ومتانة العلاقات بين البلدين، واستعداد السودان لفتح أبوابه للمستثمرين الأتراك في جميع المجالات، معربا عن شكر حكومة السودان وشعبه لتركيا لدعمها المتواصل لمجابهة الأزمات التي تعرض لها والمتمثلة في التصدي لوباء كورونا ودرء آثار الفيضانات والسيول خلال الخريف الماضي، فضلاً عن تقديم المنح الدراسية للطلاب السودانيين في التخصصات المختلفة.

صحيفة الجريدة