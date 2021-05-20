التربية بالجزيرة تؤكد استمرار امتحانات الاساس





اعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة مأمون عالم عن استمرار امتحانات الاساس بالولاية حسب الجدول الموضوع بالمدارس المختلفة مع التشديد على الالتزام بالاحترازات الصحية ، وكشف عن الغاء امتحان مادة التربية الاسلامية والمسيحية الموحد الذي جلس له بعض التلاميذ في الصف السادس امس الاربعاء على ان تتم اعادته في وقت لاحق ، واكد مدير عام التربية بالولاية مواصلة امتحانات الصف السادس الموحدة على مستوى الولاية اليوم الخميس حسب الجدول الموضوع.

واكد أن امتحان شهادة الاساس للصف الثامن في موعده المحدد في السادس من يونيو القادم فيما يعقد امتحان الشهادة الثانوية في موعده المحدد في التاسع عشر من يونيو القادم بحسب القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم الاتحادية.

مدني : مزمل صديق

صحيفة الجريدة