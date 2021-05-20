تجدُّد المعارك على الحدود الشرقية والجيش يستعيد 20 ألف فدان من الإثيوبيين





استعادت القوات المسلحة، مساحات زراعية جديدة كانت بيد المليشيات الإثيوبية على الحدود الشرقية بعد اشتباكات شرسة.

وقالت مصادر عسكرية موثوقة لـ”سودان تربيون” أمس، إن القوات المسلحة وقوات الاحتياط تمكّنت من استعادة نحو 20 ألف فدان بعد معارك قوية استمرت لساعات، ودارت المعارك شرق منطقة سندس بمحلية القلابات الشرقية وشرق جبل طيارة، واستعادت القوات المسلحة في سياق حملتها خمسة مستوطنات كان يسيطر عليها كبار المُزارعين والمليشيات الإثيوبية منذ العام 1995.

وبحسب المصادر، فإنّ المعارك العسكرية خلّفت عشرات القتلى وسط المليشيات والقوات الإثيوبية.

الى ذلك، توغّلت مليشيات إثيوبية مسلحة داخل الأراضي السودانية بنحو خمسة كيلومترات في منطقة “مشرع الفرسان” بمحلية القريشة الحدودية التابعة لولاية القضارف، واغتالت صيّاداً بعد أن قاوم محاولة اختطافه.

وطالب عددٌ من المُزارعين والرعاة والصيّادين، القوات المسلحة مجدداً بالانتشار وتنظيم دوريات في المنطقة الوعرة الواقعة بين “ود أم توكل ولفة جنون” قُرب نهر الرهد وهي من المناطق التي ظلّت تستغلها المليشيات الإثيوبية المسلحة وعصابات الشفتة في إنفاذ عمليات السلب والنهب وقطع الطريق أمام حركة الرعاة والمزارعين والصيادين.

صحيفة الصيحة