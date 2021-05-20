التربية: لا تأجيل والامتحانات في موعدها





كشفت وزارة التربية والتعليم العام، عن اتفاق مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية لعقد الامتحانات الصفية وامتحانات الشهادة الثانوية العامة في موعدها المحدد بتاريخ ١٩ يونيو المقبل، وبررت الخطوة بإنقاذ العام الدراسي، ونوهت إلى أنه تعرض لتأجيل الدراسة عدة مرات.

وحَدّدَت الوزيرة المُكلّفة تماضر الطريفي في مؤتمر صحفي بـ(سونا) أمس، الأول من يونيو المقبل آخر موعد لعقد الامتحانات الصفية، واشترطت الوزيرة ضرورة الالتزام بلبس الكمامات، وأعلنت عن تكوين لجان طوارئ خاصة بالمدارس للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وأوضحت أن الاتفاق مع وزارة الصحة أقر تطعيم كل المعلمين والعاملين بالمدارس وتكوين مراكز للتطعيم.

من جهته، أصدر وزير الصحة الاتحادي د. عمر النجيب، قراراً باتخاذ إجراءات صارمة ضد أيِّ مُختبر للتحاليل الطبية لا يُبلِّغ عن حالات “كورونا” المُوجبة والمشتبه فيها، وكشف عن تكوين لجنة لرفع تقارير المختبرات بصورة عاجلة حتى يتم التعرُّف عن أية سلالة يتم التعامل معها، وأعلن عن حملات تطعيم خلال الأيام المقبلة ضد “كورونا” تصل لكل المستهدفين في أماكنهم، وأكد على مأمونية اللقاح، ونوه إلى قرار إلزام المواطنين بشأن فرض غطاء الوجه وإلزامهم بـالكمامات بقوة القانون، وحذّر المُخالفين من التعرُّض إلى عقوبات تصل الغرامة المالية والمساءلة القانونية، وحدد الوزير فترة (14) يوماً لا يسمح خلالها للقادمين من الهند بالهبوط في مطار الخرطوم، على أن تتم معالجة أوضاع المحجوزين في الهند. وأعلن عن تكوين لجنة للنظر في حالة كل مواطن موجود بالهند، وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي لتجنُّب نقل السلالة الهندية إلى البلاد، وحذّر من خُطُورة الوضع وتوقُّعت اكتشاف (100) ألف حالة “كورونا” خلال الأسبوع المقبل، وأشار إلى وفاة (200) كادر طبي بالجائحة.

الخرطوم- ابتسام حسن

صحيفة الصيحة