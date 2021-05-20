السودان..اجتماع للحرية والتغيير خلال ساعات لبحث ترشيحات النائب العام ورئيس القضاء





تلتئم قوى الحرية والتغيير، الخميس، لمناقشة عديد من التقارير الخاصة باللجان، يتصدّرها الملف القانوني بشأن ترشيحات النائب العام ورئيس القضائي.

وقال عضو بالمجلس المركزي بقِوى الحُرية والتغيير في تصريحٍ لـ”باج نيوز”، إنّ الاجتماع سيناقش عددًا من تقارير اللجان أهمّها تقرير اللجنة القانونية حول ترشيحات النائب العام ورئيس القضاء، وتقرير لجنة المجلس التشريعي، وتقرير لجنة الحكم الاتّحادي حول تعيين وكيل خارج الكشف العمومي للضباط الإداريين، وعدد من التقارير.

والخميس، كشفت تقارير صحفية عن أنّ اختيار نائب عام ورئيس قضاء جديدين في السودان تمرّ بمشاوراتٍ وإجراءاتٍ معقّدة، بسبب تداخل الاختصاصات، وسخط الشارع تجاه أداء المؤسسات العدلية خلال العامين الماضيين.

وفي السابع عشر من مايو الجاري، أعلن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، قبول استقالة النائب العام تاج السر الحبر، وإعفاء رئيسة القضاء نعمات محمد عبدالله.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية يتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلّحة، تنتهي بإجراء انتخابات في العام 2024.

باج نيوز