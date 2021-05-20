مديرعام الشرطة يصل نيالا لتعزيز دور الشرطة في بسط الأمن





وصل الى مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم مديرعام قوات الشرطة وأعضاء من هيئة الإدارة العامة وهيئة القيادة. وكان في إستقبال الوفد المركزي صباح اليوم بمطار نيالا الدولي (بحسب سونا) ممثل والي جنوب دارفور أمين عام الحكومة حامد التجاني هنون وأعضاء لجنة أمن الولاية وضباط وقيادات الشرطة بالولاية. وجاءت الزيارة لتفقد أوضاع الولاية وتعزيز دور قوات الشرطة في بسط الأمن والاستقرار ومكافحة زراعة المخدرات ومروجيها فى محلية الردوم، التي تعرضت فيها قوات شرطة مكافحة المخدرات الاسبوع الماضي الى كمين غادر من عصابات المخدرات إستشهد فيها (14) من منسوبي شرطة المكافحة وجرح آخرين. وفور وصول الوفد الى نيالا إنعقد إجتماع لجنة أمن الولاية برئاسة والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحق بقاعة مجلس الوزراء بأمانة حكومة الولاية.

الخرطوم (كوش نيوز)