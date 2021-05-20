السودان ينال عضوية مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للصناعة والتجارة





فاز السودان ممثلاً في اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، بعُضوية مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة لدورة 2021 – 2025، وذلك عقب الانتخابات التي جرت أمس خلال أعمال الاجتماع الـ(37) وللجمعية العمومية للغرفة، والذي انعقد اسفيرياً برئاسة الشيخ عبد الله صالح الكامل .

وقال نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني مالك جعفر سر الختم في تصريح صحفي عقب مشاركته اسفيرياً في الاجتماع، إن فوز الاتحاد بعضوية مجلس إدارة الغرفة المُكوّن من (19) عضواً، من بين الدول الـ(57) الأعضاء بالغرفة يُشكِّل إضافة إيجابية للسودان، ويُعزِّز من انفتاح السودان على منظمات وكيانات أصحاب الأعمال الدولية، كذلك تطوير علاقاته الخارجية، وأضاف: الاتحاد تقدّم بالطلب لاستضافة الاجتماع المقبل للجمعية العمومية، ومجلس إدارة الغرفة بالخرطوم، مُشيراً إلى أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة تضطلع بدور كبير لتنمية وتطوير قُدرات القطاع الخاص بالدول الأعضاء، وتقوية علاقات التعاون الاقتصادي والتبادُلات التجارية بين الدول الإسلامية، وحفز الجُهُود لإقامة مشروعات الشراكة الاستراتيجية بين قطاعات الأعمال بالدول الأعضاء.

صحيفة السوداني