التعايشي يدعو لمحاربة الفساد بالنظام المصرفي





قال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، إن السياسات المتبعة حالياً بالجهاز المصرفي، تعزز من عملية الفساد المؤسسي.

وشدد على ضرورة معالجة الفساد في القطاع المصرفي لينهض بواجباته الوطنية.

وأشار لدى مخاطبته ببنك الادخار والتنمية الاجتماعية بالخرطوم أمس، البرنامج التعريفي لمفوضية مشاريع الشباب إلى أن الكثير من السياسات المصرفية الحالية تنطوي على تعزيز الفساد المؤسسي بالمصارف، الأمر الذي أقعد مؤسسات التمويل عن تحقيق أهدافها، وذهاب التمويل إلى مشاريع لا علاقة لها بهذه الأهداف.

ودعا التعايشي لإصلاح القطاع المصرفي بالبلاد لمواكبة المتغيرات التي حدثت بالبلاد بعد رفع الحظر الاقتصادي، وجهود تهيئة بيئة الاستثمار، ليضطلع بدوره الأساسي فى بناء الاقتصاد الوطني.

وقال التعايشي إن التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد وما صاحبها من انفتاح على المؤسسات المالية العالمية، وضعت القطاع المصرفي أمام فرص وتحديات كبيرة، مضيفاً أن الفرص تتمثل في تخلص المؤسسات المصرفية من القيود التي كبلت نشاطها في السابق، وإجراء تعديلات في قوانينها وسياساتها المصرفية، بما يمنحها فرصاً أوسع لمواصلة رسالتها.

السوداني