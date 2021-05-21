شمال كردفان تطالب بتخصيص حصة وقود من مصفاة الأبيض





أكد والي شمال كردفان، خالد مصطفى آدم، على أهمية تخصيص حصة الولاية للوقود من مصفاة الأبيض مشيراً إلى جهود المصفاة والإسهام في حل مشكلة شح الوقود فى ولايات غرب السودان.

وقال الوالي في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) عقب زيارته المصفاة أمس ، إن المصفاة يمكن أن تحل ضائقة الوقود لولايات الغرب لو تم تشغيلها بالسعة الكاملة

وأكد أن المصفاة قامت بتوفير كميات كبيرة من المواد البترولية خلال الفترة الماضية وخلق فرص للعمالة وهذا انعكس إيجاباً على الوضع الاقتصاديّ بالولاية.

ونوه إلى أهمية التنسيق بينها ومؤسسات الولاية المختلفة في دعمها ومشاركتها للمجتمع بمدينة الأبيض في إطار المسؤولية الاجتماعية إلى جانب تنفيذ بعض المشروعات بالقرى المجاورة للمصفاة مؤكداً تعاون حكومة الولاية مع إدارة المصفاة من أجل دفع مسيرة العمل.

السوداني