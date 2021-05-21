القوات المسلحة تعلن عن مشروع تدريبي (سوداني_مصري)





أعلنت القوات المسلحة اكتمال الاستعدادات لانطلاق مشروع تدريبي سوداني مصري مشترك تحت اسم “حماة النيل” .

و وفقاً لتعميم صحفي للإعلام العسكري إطلع عليه “باج نيوز” الجمعة ، فإن التدريب سيجري في السودان في الفترة من السادس و العشرين إلى الحادي و الثلاثين من مايو الجاري بمشاركة عناصر من كافة التخصصات بالجيشين .

و كشفت القوات المسلحة عن وصول القوات المصرية المشاركة في المشروع إلى قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرتال من القوات البرية و مركبات وصلت بحراً ، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي كامتداد للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين و الذي سبقه (نسور النيل 1و 2) و التي تهدف جميعها إلى تبادل الخبرات العسكرية و تعزيز التعاون و توحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين_على حد تعبير البيان .

باج نيوز