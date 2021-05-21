غرفة المصدرين تستعرض مشكلات الموانئ





انطلقت أمس، الزيارة الميدانية للغرفة القومية للمصدرين إلى ولاية البحر الأحمر، وذلك للوقوف ميدانياً على المشكلات التي تواجه حركة الصادرات السودانية بموانئ سواكن والجنوبي والشمالي، بعد أن تفاقمت أزمة الميناء خلال الأيام القادمة.

وقال رئيس الغرفة القومية للمصدرين عمر بشير الخليفة، إن الزيارة ستستمر لأربعة أيام. ويشمل برنامج الزيارة عقد لقاءات مباشرة مع غرفة التوكيلات الملاحية، وجمعية عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر واتحاد وكلاء التخليص إلى جانب زيارات ميدانية لموانئ الصادر الثلاثة. وعقد اجتماعات مع مدير هيئة الجمارك ومدير هيئة الموانئ ووالي ولاية البحر الأحمر، لبحث كيفية التوصل لحلول ناجعة لمشاكل الشحن ورسوم الصادر، وأضاف: برنامج الزيارة سيتكمل بتسليم تقرير الزيارة ورؤية الغرفة للحلول لوزيري النقل والمالية الاتحاديين بالخرطوم، مؤكداً أن وفد الغرفة وقف من خلال التقارير علي كل مشكلات شعب غرفة المصدرين في الموانئ لطرحها في الزيارة لوضع حل ناجع وحاسم لتزايد أزمات الميناء وتعطل حركة الصادرات، مشيراً إلى أن الوفد يضم ممثلين لغرفة المصدرين بالإضافة لممثل من اتحاد الغرف التجارية وممثل لغرفة المستوردين.

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