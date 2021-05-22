المواصفات تلتزم بمعايرة الأجهزة الطبية في المستشفيات مجّاناً





أعلنت المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، سناء زين العابدين الشفيع، عن معايرة جميع الأجهزة الطبية في المستشفيات العامة مَجّاناً ولمدة 6 أشهر عبر معامل مختبرات المعايرة الحديثة التي تم إنشاؤها بمنطقة سوبا في الخرطوم.

وقطعت سناء خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس القومي للأدوية والسموم أمس، بأهمية أن تتم عمليات المعايرة لضمان سلامة الأجهزة والمعدات الطبية وموثوقية التشخيص، لضبط الاختلافات والقراءات المُختلفة، مُشدِّدةً على ضرورة أن تكون نتيجة الفحوصات موحدة.

وقد احتفلت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والهيئات والمؤسسات المماثلة في دول العالم أمس باليوم العالمي للمترولوجيا الذي يُصادف 20 مايو من كل عام.

صحيفة الصيحة