مصادر تكشف تفاصيل إغلاق سفارة السودان ببروكسل





كشفت مصادر دبلوماسية ، التفاصيل الخاصّة بإغلاق سفارة السودان ببروكسل لأجل غير مسمى.

وقالت المصادر من بروكسل لـ(الصيحة)، إنّ سبب الإغلاق هو انتشار مرض فيروس (كورونا) وسط العاملين بالسفارة، وأكّدت أنّ كل طاقم السفارة أُصيب بالفيروس عدا رئيس البعثة، وأن أحد العاملين طريحٌ بالعناية المكثفة حالياً.

وعزت المصادر، تفشي الإصابات وسط طاقم البعثة إلى أنّ السفارة ببروكسل تُعد الوحيدة التي تعمل في تجديد الجوازارت ومتابعة كل مطلوبات الجاليات السودانية المقيمة بالدول الأوروبية، ما جعل الطاقم يتعرّض للعدوى من القادمين للبعثة بحثاً عن الخدمات، الأمر الذي أدّى لانتشار الفيروس وسط كل العاملين بالبعثة.

وأكّدت المعلومات أنّ البعثات والسفارات السودانية بالخارج ما زالت تواجه صُعوبَات مالية بالغة التعقيد في ظل تعثر صرف مرتباتهم وميزانيات تصريف الأعمال منذ أكثر من عامٍ ونصف، وأكدت المصادر أن العاملين ببعثة السودان في بروكسل تكالبت عليهم بجانب وباء كورونا، شُح الموارد المالية، ما جعلهم يواجهون حالياً ظروفاً قاسية للغاية.

الخرطوم- مريم أبشر

صحيفة الصيحة