عضو بمجلس الشركاء : استقالة الدقير والكنين غير مؤثرة





قلل عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية خميس عبد الله من استقالة رئيس الحزب الناصري جمال ادريس الكنين ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير من المجلس، وقطع بأنها لن تكون بداية لاستشراء الخلافات أو أنهياره ، ودافع عن المجلس وأكد أهمية دوره تجاه القضايا السياسية العالقة لجهة التوافق بين المكونين المدني والعسكري، وشدد عبد الله في تصريح لـ(الجريدة) على ضرورة التنسيق بين المكونين أجل حل القضايا وأردف لا نستطيع أن نجزم بأن هناك توافقاً ولكن المجلس تم تكوينه بالتراضي وهذه قناعة كل الأطراف للعمل معاً.

الخرطوم : عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة