قطر تعلن دعم ومساندة السودان في سد النهضة والتوترات الحدودية مع إثيوبيا





استقبلت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي بمكتبها صباح اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، الذي يزور الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين.

بحث اللقاء، العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين عقب الزيارات رفيعة المستوى. حيث دعا الجانبان لأهمية تفعيل آليات التشاور السياسي بين البلدين وإجراء الترتيبات اللازمة لانعقاد اجتماعات كبار المسؤولين لبحث فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتدريب، وفي المجالات الأخرى.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عمق العلاقات التي تربط السودان وقطر حكومةً وشعباً، موضحاً عزم بلاده على مواصلة الدعم والمساندة للسودان في قضاياه الآنية التي جعلته في قلب الأحداث سيما قضيتي سد النهضة والتوترات الحدودية مع إثيوبيا، معرباً عن استعداد قطر لتقديم العون والمشورة اللازمة، سيما وأن قطر تترأس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية التي ستعقد اجتماعها الشهر المقبل لمناقشة مستجدات الأحداث.

من جانبها، شكرت د. مريم الصادق المهدي، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على الزيارة، معربة عن امتنانها لدولة قطر الشقيقة على مواقفها الداعمة للسودان، مثمنة دورها البارز لدعم السلام في دارفور. ومثنية على مشاركة قطر الفاعلة في مؤتمر باريس، ومؤكدة حرص السودان على تمتين العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين ودفعها إلى آفاق أرحب.

صحيفة السوداني