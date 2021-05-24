حركة حق: حزب الأمة يربك المشهد السياسي بسبب (توهمه) بالفوز في الانتخابات





اتهم عضو المكتب السياسي لحركة (حق) مجدي عبد القيوم كنب والقيادي بقوى الحرية والتغيير حزب الأمة القومي بأنه يسعى لارباك المشهد السياسي خدمة لاستراتيجية تهدف إلى الوصول إلى الانتخابات المبكرة اعتقاداً منه أنه الأكثر جاهزية والأكبر جماهيرياً. وقال كنب بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن الأمة تغافل عن التغيير الجذري في مناطق نفوذه التاريخية، مضيفاً بأن غياب الاتحادي الديمقراطي الأصل الند التقليدي لحزب الأمة أوهمه بأنه سيفوز في الانتخابات، ولكن نعتبر ذلك حسبة خاطئة، وفي تقديري فكل فصائل الاتحادي ستلتئم حينها وهي لن تكون بديلاً بأي حال للحزب وطائفة الختمية ولا تعدو تاكتيك مرحلة اقتضتها ظروف اللعبة السياسية. وأشار كنب إلى وجود لوبي مسيطر على اتخاذ القرار في المجلس المركزي لقوى الحرية نفسه ويتشبث بالمواقع خدمة لأجندة حزبية صرفة مما أعاق عملية إصلاح أبنية وهياكل قوى الحرية والتغيير وهذا هو جوهر الأزمة وهو المسكوت عنه.

الخرطوم (كوش نيوز)