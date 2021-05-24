رئيس الهلال: ماضون في تنفيذ المشروع الاستراتيجي





أعلن رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال، هشام السوباط، تحمّلهم المسؤولية كاملةً بشأن خسارة الفريق أمام المريخ في بطولة الدوري السوداني الممتاز، متعهدًا بمواصلة السعي الحثيث لتنفيذ المشروع الاستراتيجي الذي أتوا من أجله.

وقال هشام السوباط في تدوينة على صفحته الرسمية، الأثنين، إنّ المشروع الاستراتيجي يهدف إلى صناعة فريقٍ مشرّفٍ لجماهيره.

وأضاف” ذلك لن يتأتى إلاّ من خلال مضاعفة الجهد على كافة المستويات”.

وأوضح السوباط أنّهم ما زالوا في استهلالية المشوار، مشيرًا إلى أنّه ينتظرهم عملاً كبيرًا، يحتاج إلى تضافر جهود جمع الأهلّة.

وأضاف” يجب العمل ككتلةٍ واحدةٍ منسجمة ومتناغمة، ونثّق في أنّ القادم أفضل بإذن الله”.

وأشار هشام السوباط إلى أنّ النتيجة التي انتهت عليها مباراة القمّة، نتاج لأخطاء يتوجّب عليهم الوقوف عندها.

وأكمل” المؤكّد أنّ النتيجة التي خلصت عليها مباراة القمة، هو نتاج لأخطاء يتوجّب علينا من واقع مسؤوليتنا الوقوف عندها ومراجعتها للقيام بالمعالجات والإصلاحات اللازمة لتلافي تكرارها، وهو ما نتعهد به”.

والأحد، خسر الهلال أمام المريخ بهدفين دون ردٍ، في المباراة التي جرت ضمن الدورة الأولى من الدوري السوداني الممتاز.

باج نيوز