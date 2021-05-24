رئيس مجلس السيادة يلتقي نائب مدير البنك الدولي





التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالقصر الجمهورى اليوم بالسيد حافظ غانم، نائب مدير البنك الدولى، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، والمدير الإقليمي للبنك بمنطقة شرق إفريقيا. وبحث اللقاء آفاق الشراكة بين السودان والبنك الدولي والمشاريع التي يتجه البنك لتنفيذها في السودان. وقال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم في تصريح صحافي (بحسب سونا) إن الحكومة أجرت عدداً من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية بهدف دفع عجلة التنمية في البلاد. إلى ذلك أوضح نائب مدير البنك الدولي حافظ غانم، في تصريح صحافي أن البنك بصدد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في السودان تشمل مجالات البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليم، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ما تزال في مرحلة التحضير. وقال إن البنك الدولي ساند السودان في العودة للمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، معبرا عن سعادتهم بالإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدها السودان، وعن ثقته في نجاحه في خططه التنموية. وأضاف نائب مدير البنك الدولى أن الإصلاحات والمشاريع التي ترتب لها حكومة السودان مع البنك الدولي سيكون لها تأثيراً على المدى القصير والمتوسط والطويل. وعبرعن سعادته بمستوى الشراكة بين السودان والبنك الدولي، مؤكدا أن البنك سيظل شريكا قويا للسودان وسيعمل معه لتحقيق أهداف الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للشعب.

الخرطوم (كوش نيوز)