الحرية والتغيير: لم نُناقش تغيير ولاة الولايات





قال تحالف الحرية والتغيير “الائتلاف الحاكم”، إنه لم يبحث على الإطلاق تغيير ولاة 13 ولاية نصت الوثيقة الدستورية على أن يرشحهم الائتلاف العريض.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، جعفر حسن عثمان لـ سودان تربيون(، إن الائتلاف ورئيس الوزراء “هما من يحددان أمر تعيينات ولاة 13 ولاية، وأضاف: )لا يحق لأي جهة البت في هذا الأمر بموجب الوثيقة الدستورية(.وأشار إلى أن الحرية والتغيير ورئيس الوزراء لم يناقشا حتى الآن أمر الولايات، مُؤكِّداً أنّ الحديث في هذه المسألة يُعتبر اجتهادات غير حقيقيّة.

صحيفة الصيحة