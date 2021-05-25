متضررو حرب الخليج يتمسكون باستمرار اعتصامهم أمام مقر الأمم المتحدة بالخرطوم





تمسك متضررو حرب الخليج باستمرار اعتصامهم أمام مقر الأمم المتحدة شهره الرابع وطالبوا الحكومة الانتقالية بالتدخل لصرف استحقاقاتهم المالية وتعويضهم من جراء خسارتهم إبان حرب الخليج الثانية وقال ممثل متضرري حرب الخليج لـ(الجريدة) ظللنا معتصمين أمام مقر الأمم المتحدة لمدة تجاوزت الأربعة أشهر وأردف علمنا بأن أموال التعويض وصلت للسودان ولكن لم يتم تسليمنا اي مبلغ حتى الآن ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد يوسف وعدنا بحل مشكلتنا ولكن حتى الآن لم يحدث أي استجابة لنا ولم يتم تسليمنا التعويض وناشد رئيس الوزراء بالتدخل لحل مشكلتهم التي قاربت العشرين عاماً.

الخرطوم : عيسى جديد

صحيفة الجريدة