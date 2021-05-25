إثيوبيا تعلنها: الملء الثاني لسدّ النهضة سيبدأ في موعده





أعلنت إثيوبيا مجدّدًا، الثلاثاء، عن أنّ الملء الثاني لسدّ النهضة سيبدأ في موعده المقرّر مسبقًا,

وتوقّعت الخارجية الإثيوبية استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة قريبًا.

وسابقًا، كانت إثيوبيا قد كشف عن أنّها ستبدأ عملية الملء الثاني في يوليو المقبل.

وأشارت الخارجية الإثيوبية بحسب وكالة العربية نت، الثلاثاء، إلى أنّها لا ترغب في تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وحذّر السودان من الآثار السلبية على سدودها حال عدم توقيع اتّفاقٍ قانوني حول سدّ النهضة ملزم لكلّ الأطراف.

وتعثرت المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر بسبب إصرار إثيوبيا على عدم توقيع اتفاق قانوني ملزم.

باج نيوز