بنزيمة واثق من استمرار زيدان مع ريال مدريد





قلل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، من التكهنات الدائرة حول رحيل مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، عن ملعب “سانتياغو برنابيو”. وأصبح من المتوقع على نطاق واسع رحيل زيدان عن ريال مدريد، بعدما قاد الفريق في ولاية ثانية، في الوقت الذي ترجح فيه التكهنات أن الوجهة المحتملة للمدرب الفرنسي ستكون فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي. وكان المدرب الفرنسي قد عاد لتدريب ريال مدريد مجددا في عام 2019 (بحسب العربية نت )ليقوده إلى التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي، وذلك بعد أن حقق لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مواسم متتالية ولقب الدوري مرة واحدة في ولايته الأولى. ومع تصاعد التكهنات حول مستقبل زيدان، قال بنزيمة في حديث مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية، والذي نشر يوم الثلاثاء: لا أرى أنه سيغادر، لن يحدث ذلك سترون. وأنهى ريال مدريد موسم 2020- 2021 بسلسلة من المباريات بدون هزيمة وصلت إلى 18 مباراة (13 فوز وخمسة تعادلات) في الدوري الإسباني، وهي أطول سلسلة مباريات بدون هزيمة لأي فريق في المسابقة، كما أنها أفضل معدل للفريق بدون تلقي هزائم منذ شهر مارس عام 2014 تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي (15 فوز وثلاثة تعادلات). وساهم بنزيمة في 32 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم (23 هدف وتسع تمريرات حاسمة)، وهي أفضل حصيلة له في موسم واحد في الدوري عقب الفترة ما بين 2015 و2016 (31 -24 هدفا وسبعة تمريرات حاسمة).

الخرطوم (كوش نيوز)