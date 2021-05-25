كباشي والتعايشي يتوجهان الى جوبا





توجه عضوا مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والأستاذ محمد حسن التعايشي، على رأس وفد رفيع الى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان ، لقيادة وفد الحكومة في جولة المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. والتي ينتظر أن تبدأ غدا. وكان في وداعهما بمطار الخرطوم (بحسب سونا) الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالى الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف. يذكر أن الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو كانتا قد وقعتا في مارس الماضي بجوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان على بروتوكول “إعلان مبادئ” يمهد للتفاوض بين الطرفين.

الخرطوم (كوش نيوز)