مسؤول سوداني: إثيوبيا بدأت بالفعل الملء الثاني لسد النهضة





كشف مسؤول سوداني رفيع المستوى اليوم الثلاثاء أن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في الأسبوع الأول من مايو/ أيار الجاري.

وقال المسؤول بوزارة الري السودانية إن أديس أبابا اتخذت عمليا قرار الملء، بحسب “رويترز”.

وأكد أن إثيوبيا بدأت بالفعل المرحلة الثانية لملء سد النهضة من خلال حجز المياه منذ الأسبوع الأول في مايو عبر العمل في تعلية جدار السد الأوسط مما يعنى حجز كميات من المياه.

وتوقع المسؤول السوداني أن: “يكون معدل التخزين أعلى في الخريف في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب”.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، أعلن الجمعة الماضي، أن عملية ملء سد النهضة الثانية ستجري كما هو مقرر وموافق عليه من قبل المجموعة الوطنية للبحث العلمي للدول الثلاث (إثيوبيا- السودان- مصر).

في المقابل وصف وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، في تصريحات تلفزيونية، الخميس الماضي، “ملء إثيوبيا لـ”سد النهضة” بأنه صدمة مائية ستقلل كمية المياه التي تستفيد منها مصر، لأنه سيؤدي إلى وجود جفاف صناعي”.

العربية نت