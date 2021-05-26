القوات المسلحة تنفي بيع شركة (زادنا) العالمية





نفت القوات المسلحة، بيع شركة (زادنا) المملوكة للجيش، ووصفت الخبر بأنه عار عن الصحة تماماً.

وأوضح تعميمٌ صادرٌ من صندوق الضمان الاجتماعي لمنسوبي القوات المسلحة أمس، أن بعض الوسائط تداولت خبراً يُفيد ببيع شركة (زادنا العالمية للاستثمار) التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي لمنسوبي القوات المسلحة، وقطعت بأن الخبر عار عن الصحة تماماً. ونوه التعميم إلى أن القوات المسلحة تعلم أهمية المُحافظة على مقدرات وموارد البلاد الاستراتيجية، وأشارت إلى أن شركة (زادنا) تُعد واحدة من أهم هذه المؤسسات الناجحة التي يصعب التفريط فيها، وأكّدت أنّ المنظومة الإدارية لصندوق الضمان تعمل بشفافية غير محدودة وتمنع التّصرُّف في مُؤسّساتها دُون الرجوع للجمعية العُمومية، وقالت التعميم (ستظل شركة زادنا تؤدي رسالتها وفق رؤية وطنية مع غيرها من المؤسسات الاقتصادية التابعة للصندوق، وتسهم بقيمة إضافية إيجابية للاقتصاد الوطني في الطريق إلى النهضة الاقتصادية المنشودة).

صحيفة الصيحة