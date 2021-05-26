وزارة الصحة: قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية به تضاربات وتقاطعات





قال مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة د. محمد عبد الحافظ، إن قرارات اللجنة العليا للطوارئ الصحية كان بها تضاربات وتقاطعات كبيرة مع عدد من الجهات، خصوصاً المدارس والجامعات التي كانت استعدّت للامتحانات.

وفي سياق منفصل، كشف الحافظ في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، عن انتشار كبير لفيروس كورونا في البلاد، وسلالات جديدة من الفيروس أكثر فتكاً دخلت البلاد، لافتاً الى 60 ألف حالة اشتباه وأكثر من نصفها كانت إيجابية بعد الفحص، موضحاً أن ذلك يعطي مؤشراً خطيراً، مرجعاً الانتشار الكبير إلى التحركات الاجتماعية الكبيرة في شهر رمضان ثم فترة عيد الفطر،

وأشار إلى أن 25% فقط من المستهدفين بلقاح كورونا تحصلوا عليه، ومطالبون في أقل من نصف الفترة الزمنية السابقه في استكمال البقية.

صحيفة السوداني