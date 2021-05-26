الهادي إدريس: زيارة السعودية ناجحة





وصف عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس زيارته إلى السعودية بالناجحة، مبيناً أن العلاقة بين البلدين متينة وقوية. والثلاثاء، وصل العاصمة السودانية الخرطوم عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس، قادماً من المملكة العربية السعودية بعد زيارة رسمية استغرقت أياماً. وقال الهادي في تصريحات صحفية “الثلاثاء” بحسب صحيفة الحراك السياسي، إن زيارته إلى السعودية كانت ناجحة، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على إصرار وقدرة الشركاء في حكومة الفترة الانتقالية، على عبور المرحلة الحالية والوصول إلى مرحلة التنمية والاستقرار، وأشار الهادي إلى دور السعودية القومي وسعيها لحث الدول على إعفاء ديون السودان.

الخرطوم (كوش نيوز)