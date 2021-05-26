سلفاكير يدعو أطراف الحوار إلى التفكير في معاناة المواطنين





دعا رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الأطراف غير الموقعة على السلام إلى الانضمام لاتفاق السلام، والمفاوضين إلى التفكير في معاناة الناس في مناطق النزوح واللجوء. وقال لدى مخاطبته، الجلسة الإجرائية لمفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بـ(جوبا) اليوم الأربعاء بحسب (سونا)، نثق في القائد عبد العزيز آدم الحلو، وتابع: “أريد أن أقول له والمحاربين والجندي الشجاع أن يركزوا على كيفية تحقيق السلام باتخاذ القرارات الصعبة التي تنهي معاناة المواطنين”، مؤكداً حرصه على الوصول إلى اتفاق سلام دائم لأن الحرب لن تحقق شيئاً، وأضاف: “لا بد أن نعمل سوياً في البلدين من أجل التنمية والسلام”، وأعرب عن أمله بانضمام عبد الواحد محمد نور إلى المفاوضات قريباً من أجل إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن سلام جوبا ينبغي أن يكون شاملاً وكاملاً.

الخرطوم (كوش نيوز)