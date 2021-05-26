حمدوك يبحث مع ربيكا قرنق استراتيجية عودة النازحين واللاجئين





شدّد رئيس الوزراء السوداني، رئيس الدورة الحالية للإيقاد، عبد الله حمدوك على استمرار العمل لقيام مؤتمر النازحين الخاص بجنوب السودان، تحت قيادة السودان، بمشاركةٍ دوليةٍ.

والأربعاء، التقى عبد الله حمدوك بمقرّ إقامته بجوبا نائبة رئيس جمهورية جنوب السودان ربيكا قرنق.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، بجانب مناقشة استراتيجية معالجة النزوح وعودة اللاجئين والنازحين لجنوب السودان.

باج نيوز