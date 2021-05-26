البرهان: ملتزمون باتّفاق جوبا ومصممون على إنجاز سلام السودان





كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، عن التزام حكومته بإنفاذ ما يتم الاتّفاق عليه في مفاوضات جوبا.

وأضاف” قلبنا مفتوح ومصممون على أنّ ننجز سلام السودان الذي بدأناه في الاتّفاقيات السابقة”.

جاء ذلك لدى مخاطبته، الجلسة الإجرائية لمفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، الأربعاء، بجوبا.

وقال عبد الفتاح البرهان إنّهم سيحاورن حتى الوصول إلى اتّفاق مرضٍ يحقق تطلعات وأماني الشعب السوداني.

وتابع” سنؤسس لسودان يتمتّع فيه الجميع بالحقوق والواجبات، سودان واحد لا يفرّق على أساس الدين أو اللون”.

وأردف” الباب الذي فتح لتحقيق السلام سيظل مفتوحاً لكل من يسعى لتحقيق السلام في السودان”.

ودعا البرهان عبد الواحد محمد نور إلى اللحاق بركب التغيير، والمشاركة والتعاون في بناء السودان.

وأعلن عبد الفتاح البرهان عن أنّ التغيير الذي قاده السودانيون حقيقي، مشدّدًا على ضرورة العمل بقلب رجل واحد لاستكمال وإنجاح مسيرة السلام وبناء مستقبل للأجيال القادمة.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية يتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلّحة، تنتهي بإجراء انتخابات في العام 2024.

باج نيوز