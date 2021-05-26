الدوري السوداني..الهلال أمام فرصة”الصدارة المؤقتة”





بعد خروجه مهزومًا بهدفين دون ردٍ في قمّة، الأحد، تتحوّل أنظار الهلال غدًا، إلى خوض مباراة مهمة، حيث يواجه نظيره حي العرب بورتسودان لحساب منافسات الجولة الأولى من الدورة الثانية للدوري السوداني الممتاز.

الهلال صاحب الـ”34″ نقطة، مطالبٌ بالفوز لاستعادة التوازن والعودة إلى الصدارة ولو مؤقتًا، فيما يطمح حي العرب بورتسودان إلى الظفر بالنقاط وتحسين موقفه في البطولة.

ويخوض”الأزرق” لقاء الغد بمعنوياتٍ مهزوزة بعد خسارته للديربي أمام المريخ بهدفين دون مقابلٍ، لكنّه لن سيكون في حاجة إلى النقاط من أجل الإبقاء على الأمل في حصد اللقب.

وسيكون برتغالي الهلال ريكاردو تحت الضغط، إذ أنّ فريقه مطالبُ باستعادة التوازن، لأنّ أيّ خسارة جديدة للنقاط قد تصعّب موقفه مبكرًا في المنافسة.

وفي المقابل، يبحث حي العرب بورتسودان عن انطلاقة مختلفة في الدورة الثانية، ويملك الفريق في رصيده”21″ نقطة بالمركز السابع.

ويمنيّ أهلي مروي عندما ينازل أهلي الخرطوم إلى انطلاقة قوية في النصف الثاني من الدوري السوداني الممتاز.

ويبحث الفريق القادم من الشمال عن نقاطٍ جديدٍة يدعم بها موقفه في المنافسة، حيث يتواجد في المركز الثالث بـ”24″ نقطة، ويطمح إلى المحافظة على آماله كبيرة في التمثيل الخارجي.

وفي المقابل، يأمل أهلي الخرطوم صاحب الـ”14″ نقطة إلى الاستفاقة والوصول إلى النقطة الـ”16″.

ويلاقي هلال الساحل الذي يجمع في جعبته”20″ نقطة نظيره هلال الفاشر”16″ نقطة.

ويواجه توتي الخرطوم صاحب الـ”17″ نقطة نظيره أهلي شندي الذي يجمع في جعبته”17″ نقطة بالمركز العاسر، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

وتوتي الخرطوم يتواجد في المركز الحادي عشر، ويواجه الخطر في ظلّ المنافسة الشرسة من أندية الذيلية التي تصارع من أجل تأمين موقفها في البطولة.

باج نيوز