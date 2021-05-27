مصادر تكشف ترشيحات ولاة دارفور والنيل الأزرق





تحصلت مصادر موثوقة على قائمة مرشحي الجبهة الثورية لولايات دارفور والنيل الأزرق، حيث دفع المجلس القيادي لجيش تحرير السودان بـ”نمر عبد الرحمن”، كما دفع تحالف السودان برئيسه خميس عبدالله لتولي ولاية غرب دارفور. فيما دفعت حركة وجيش التحرير المجلس القيادي برئيسه علي حامد الشهير بـ”الشكوش” لمنصب والي وسط دارفور، فيما آل منصب والي النيل الأزرق إلى نصيب الحركة الشعبية شمال قطاع مالك عقار. وبحسب صحيفة الحراك السياسي، تجري مشاورات الآن لحسم مرشحها، قبل أن تسلم القائمة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

الخرطوم (كوش نيوز)