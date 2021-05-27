البرهان يشيد بمجهودات الإدارة الأهلية في تحقيق السلام





أشاد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالمجهودات الكبيرة والأدوار المتعاظمة التي ظلت تقوم بها الإدارة الأهلية في تحقيق السلام والاستقرار بولايات دارفور. وأثنى البرهان خلال لقائه بمكتبه وفد الإدارة الأهلية بمحلية كأس بولاية وسط دارفور(بحسب سونا) برئاسة العمدة هاشم موسى محمد ابوالبشر على نجاح الإدارة في جمع الصف وتوحيد الكلمة بين كافة المكونات بالمنطقة. ووعد رئيس مجلس السيادة بدعم المشاريع الخدمية والتنموية بمحلية كأس. وقال العمدة هاشم موسى محمد ابوالبشرعمدة إمارة قبائل كأس وشطايا بجنوب جبل مرة “انهم قدموا الشكر والثناء للقوات المسلحة لدورها في حماية ثورة ديسمبر المجيدة والتغيير الذي حدث بالبلاد وحرصها والتزامها مع حكومة شركاء الفترة الانتقالية بوضع السلام كأولوية حتى تكلل ذلك بتوقيع إتفاقية جوبا لسلام السودان إلى جانب القيام بدورها في حماية وحراسة الحدود ومكتسبات الأمة.” وقال العمدة هاشم ” انهم كإدارة أهلية أكدوا دعمهم وتضامنهم للحوار والمفاوضات الجارية الآن في مدينة جوبا بين حكومة الفترة الإنتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو معربين عن أملنا في أن يتوصل الجانبان إلى إتفاق يساهم في استكمال مسيرة السلام بالسودان”. ودعا سيادته الذين لم ينضموا إلى ركب السلام للإسراع والإنخراط في المسيرة السلمية من أجل مصلحة الشعب السوداني. وأضاف العمدة انهم أكدوا للرئيس البرهان تجاوزهم للجهوية والعنصرية والمناطقية وسيعملون مع حكومة الولاية من أجل تأهيل المؤسسات التي طالها الخراب في الفترة الماضية.

الخرطوم (كوش نيوز)