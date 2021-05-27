النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يصل تركيا





وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو، اليوم الى العاصمة التركية أنقرة ، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الحكومة التركية. ويرافق النائب الأول لرئيس مجلس السيادة (بحسب سونا ) وزراء الزراعة والغابات الطاهر حربي، الطاقة والنفط جادين علي عبيد، الثروة الحيوانية حافظ ابراهيم عبد النبي، النقل ميرغني موسى حمد، والتنمية العمرانية والطرق والجسور عبدالله يحى وعدد من المسؤولين . وتاتي زيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له الى تركيا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات .

الخرطوم (كوش نيوز)