رفع جلسات التفاوض بين وفدي الحكومة والشعبية للاثنين المقبل





سلّمت الوساطة الجنوبية، وفد الحكومة الانتقالية التفاوضي، مسودة الاتفاق الإطاري المقدمة من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال اليوم الخميس.

وأعلن مقرر لجنة الوساطة الجنوبية ضيو مطوك، عن رفع جلسات التفاوض بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى يوم الاثنين المقبل لدراسة ومناقشة مسودة الاتفاق الإطاري، وأضاف ضيو أن مسودة الاتفاق الإطاري تتضمن ترجمة لإعلان المبادئ الموقع في جوبا، مبيناً أنه عقب التوقيع على المسودة ستضع الوساطة الجنوبية استراتيجية جديدة بهدف الوصول إلى السلام الشامل، وأعرب مطوك عن أمله في أن تكون هذه الجولة حاسمة لتوصل الطرفين إلى سلام شامل وعادل ومستدام، واصفاً لقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع رئيس حركة تحرير السودان القائد عبد الواحد محمد نور بجوبا بأنه إيجابي ويأتي في إطار مبادرة الحوار السوداني السوداني، قائلاً: “نشجع هذه الخطوة ونأمل أن تستثمر في دفع مسيرة السلام”.

صحيفة السوداني