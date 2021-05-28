عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 28 مايو 2021





المواكب

اتّهام موظفين حكوميين بـ”الرّشوة”

اتّجاه لتجريم التعامل بالنقد الأجنبي في المعاملات التجارية الداخلية

الحكومة تبدأ جولة إفريقية جديدة لدعم موقفها في قضية سدّ النهضة

اعتماد ضوابط جديدة لاستيراد المنتجات البترولية

استمرار إضراب المحاسبين بشمال كردفان والمالية تتخذ إجراءات لتصريف دولاب العمل

الوساطة تسلّم وفد الحكومة مسوّدة الاتّفاق الإطاري ورفع المفاوضات للأثنين

“الشيوعي” يطالب بالتحقيق الشّفاف والسريع في قضية الشهيد ود عكر

الأمين العام للأمم المتحدة: على السودانيين إبداء حسن النية في التفاوض

الكنين يوضّح ملابسات أجداث حي عترة بالجزيرة

الصيحة

عقب مباحثات بين”حميدتي” وأقطاي..استثمارات تركية مرتقبة بـ”مليار دولار”

البرهان وقادة التحالف الحاكم يتّفقون على التصدي لـ”مخرّبي الانتقالية”

مناوي وهلال يتّفقان على معالجة رواسب الحرب ونبذ خطاب الكراهية

السوداني

محامي الرئيس السابق: تسليم البشير لـ”الجنائية” سيكشف عن متورّطين كثر

البنك المركزي يعلن عن مزاد ثانٍ للنقد بمبلغ”50″ مليون دولار

الكشف عن قرية يونانية يقطنها سودانيون منذ القدم

مسؤول عدلي: التقرير الطبي أظهر آثار تعذيب وضرب مبرح على رأس”ودعكر”

مناوي: ناقشت مع هلال عمل مصالحات أهلية للتعايش السلمي بين مكوّنات دارفور

تمديد فترة التقديم لشواغر القبول للجامعات الحكومية

البرهان: اتّفقنا مع المجلس المركزي للتغيير على مبادئ لتنفيذ مهام”الانتقالية”