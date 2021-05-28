مجلس الوزراء يوجه بتأكيد الجودة على السلع المعروضة في الأسواق





قال ممثل الوزير بمجلس الوزراء ناصف بشير، إن المواصفات هي خط الدفاع الأول لتأكيد الجودة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية خاصة وأن السودان يعود للمجتمع الدولي بخطوات وينفتح على العالم.

وأبان في حفل افتتاح مبنى مختبرات القياس بسوبا أن أولويات الحكومة في الفترة المقبلة تنحصر في تحول المؤسسات والهيئات نحو التحديث والتطوير وتحديث البنى التحتية وزيادة الفعالية والسعي نحو الإنتاجية العالية. من جانبها أعلنت مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس سناء الزين الشفيع، عن مجانية خدمات المعايرة للأجهزة الطبية بمستشفيات القطاع العام لمدة ستة أشهر لأجل رفع مستوى جودة الرعاية الصحية وأكدت السعي الدؤوب والتنسيق مع مؤسسات الدولة لتظل المواصفات قلعة حصينة لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني، وأشارت لتبني الدولة سياسة مواكبة العالم في مجال المترولوجيا تحسيناً للمنتجات وتسهيلًا لانسياب الصادر.

وتعزيز القدرة التنافسية. وأشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، بروفيسور كمال الطيب يس بالمبادرة التي أطلقتها الهيئة بتقديم خدمة المعايرة للأجهزة الطبية بالمستشفيات العامة، وقال إن المعايرة أمر مهم، ويحتاج لاستخدامها في مجال الأبحاث العلمية، موضحًا أن غالبية الأجهزة في مراكز البحوث “غير معايرة”، وأضاف: يجب معايرتها حتى تنشر البحوث عالمياً، مطالباً الهيئة بإعطائها الجامعات للاستفادة من فرصة تقديم خدمة معايرة الأجهزة مجاناً أسوة بالمستشفيات، مشيراً إلى أن هنالك مشكلة في اختلاف نتائج المعامل، وعدم تطابق الفحوصات الطيبة.

وأشارت مدير إدارة القياس بالهيئة محاسن الأمين للدور الكبير لعلم القياس (المترولوجيا) في الاقتصاد الوطني وصحة الإنسان باعتبارها أحد أعمدة البنى التحتية للجودة وقالت إن قوة الدول تقاس بقوة البنية التحتية للجودة مشيرة لحرص التكتلات الإقليمية والدولية على توفير البنى التحتية للمترولوجيا لدورها في التجارة العالميه وموثوقية النتائج لتسهيل التجارة وأشارت إلى تطبيق لقانون القياس والمعايرة خلال العام ٢٠٠٨ والذي يختص بالمعاملات التجارية فيما تم تحديث القانون في العام ٢٠١٨ ليشمل صحة وسلامة المواطن بجانب المعاملات التجارية.

(كوش نيوز)