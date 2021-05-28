البرهان: اتفقنا مع المجلس المركزي للتغيير على مبادئ لتنفيذ مهام (الانتقالية)





التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وقال البرهان في تصريح صحفي عقب اللقاء انه تم الاتفاق على مبادئ هادفة من أجل تنفيذ المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن الجميع متوافقون على وحدة قوى الثورة ونبذ الخلافات وتوحيد الرؤى لتجاوز التحديات التي تواجه السودان. وأضاف أن اللقاء تناول قضايا الوطن وهموم المواطن واتسقت الرؤى حول الالتزامات والعهود المضروبة للشعب السوداني.

وأكد البرهان أن المدنيين والعسكريين ومجلس الشراكة والذين يتوقع انضمامهم عقب المفاوضات الجارية حاليا بجوبا سيعملون سويا من أجل الوطن.

واكد البرهان أن اللقاء أمن على أهمية العمل على تخفيف أعباء المعيشة على المواطن ورفع المعاناة من أجل حياة آمنة مستقرة للمواطن.

من جانبه قال رئيس حزب الأمة القومي اللواء م فضل الله برمة ناصر انهم كحاضنة سياسية للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير التي فجرت ثورة ديسمبر المجيدة حريصون على العمل يدا واحدة مع الجهاز التنفيذي والسيادي والعسكري والشركاء للتصدي لكل من يعمل على تخريب مسيرة الفترة الانتقالية وأنهم يعملون على وضع المصلحة العامة فوق كل المصالح الشخصية والحزبية.

وناشد برمة ناصر جميع أبناء السودان التوحد وتحمل مسؤولياتهم والابتعاد عن الفرقة والشتات لان السودان في هذه المرحلة الحرجة يحتاج لجميع سواعد بنيه.

وابان كمال بولاد مقرر المجلس المركزي للحرية والتغيير أن اللقاء ناقش تحديات المرحلة الانتقالية وتم فيه إدارة حوار عميق تم التوصل من خلاله الى عدة نقاط اساسية تصلح أن تكون برنامجا للمرحلة القادمة وعلى رأسها وحدة البلاد واستقرارها وامنها ووحدة مكونات قوى الثورة حتى تكتمل مهام المرحلة الانتقالية والعمل بتنسيق وانسجام في ظل الظروف والتحديات حتى يتم تجنيب السودان المنزلقات والسيناريوهات الضارة باستقراره.

وقال بولاد إن أعضاء المجلس المركزي سمعوا حديثا طيبا من البرهان حول الاهتمام بمعاش الناس ومعالجة المعاناة التي ظلت تشكل هما كبيرا ومشتركا للجميع، منوها الى أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير سيستمر في لقاءاته مع الأطراف الأخرى لتحديد الركائز الأساسية لخارطة الطريق التي تقود المرحلة الانتقالية الى نهاياتها بسلام ويتم تأمين البلاد من المتربصين بها.

وشدد بولاد على ضرورة أن يصبح الجميع يدا واحدة في الفترة المقبلة وبصورة منسجمة كقيادة حقيقية ومسؤولة في مواجهة تحديات ما تبقى من المرحلة الانتقالية.

السوداني