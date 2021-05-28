الأمين العام للأمم المتحدة: على السودانيين إبداء حسن النية في التفاوض





أصدر المتحدث باسم أنطونيو قوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة بياناً رحب فيه بانطلاقة محادثات السلام في جوبا بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال – فصيل عبد العزيز الحلو بوساطة من دولة جنوب السودان.

واشار البيان الى أن فولكر بيرتيس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية UNITAMS في السودان حضر الجلسة الافتتاحية ممثلا الامين العام.

واشار البيان الى أن الأمين العام للامم المتحدة جدد التأكيد على أهمية تمثيل ومشاركة المرأة في كافة مستويات عملية السلام في السودان.

واوضح البيان أن الامين العام حث جميع الاطراف من أصحاب المصلحة من السودانيين على “إبداء حسن النية والتصميم على تحقيق سلام شامل لصالح السودان والشعب السوداني”.

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