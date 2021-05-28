سياسية

لقاء بين مريم الصادق و وزير رئاسة نيجيريا

2021/05/28
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حثت وزيرة الخارجية مريم الصادق مع وزير رئاسة الجمهورية النيجيري إبراهيم قمباري عدد من القضايا التي تهم السودان و نيجيريا .

و قالت مريم في تدوينة على صفحتها ب”فيسبوك” الجمعة ، إنها قدمت شرحاً مفصلاً للوزير النيجيري حول أزمة ‫سد النهضة‬ و موقف السودان الثابت في التوصل إلى إتفاق قانوني ملزم كسبي لكل الأطراف.

و أبانت أن وجهات النظر في كثير من القضايا الاقليمية و الدولية تطابقت .

و الخميس غادرت مريم الصادق إلى العاصمة النيجيرية أبوجا على رأس وفد دبلوماسي و قانوني و فني في مستهل جولة أفريقية من المقرر أن تلتقي خلالها رؤساء نيجيريا ، غانا ، السنغال و النيجر لتناول ملف سد النهضة و القضايا ذات الاهتمام المشترك.

باج نيوز

2021/05/28
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