وزير الصحة يزور ولايات كردفان الكبرى





توجه صباح اليوم وزير الصحة الإتحادي الدكتور عمر النجيب إلى ولايات كردفان الكبرى في زيارة تستغرق أسبوعاً في إطار البرنامج العام لتأهيل وتطوير القطاع الصحي. ويرافق الوزير عدد من الأطباء وإدارة التخطيط والسياسات وممثلى من الحكم الإتحادي بجانب ممثل من الإتصالات والتحول الرقمي وخبراء في مجال تطوير المجال الصحي.

وتشمل الزياره بحسب (سونا)، مدينة الفولة عاصمة غرب كردفان. إلى جانب زيارة مدينه كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، اضافه إلى مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان.

(كوش نيوز)