مجموعة الأجندة النسوية تُناقش مع الكباشي بجوبا رفع نسبة مشاركة المرأة في مفاوضات السلام





ناقش عضو مجلس السيادة الإنتقالي رئيس الوفد الحكومي المفاوض الفريق أول ركن شمس الدين كباشي مع مجموعة الأجندة النسوية (المستوى الثاني) ، قضايا المرأة عامة وضرورة مشاركتها في عملية التفاوض الجارية بين الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال.

و إلتقي كباشي مجموعة الأجندة النسوية (المستوى الثاني) اليوم بفندق كراون بجوبا بحضور وزيرة الحكم الإتحادي بثينة دينار وزيرة العمل تيسير النوارني.

وأوضحت ممثلة المجموعة النسوية في تصريح صحفي مها زين العابدين، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز دور المرأة ومشاركتها في العملية التفاوضية ودعم مسيرة السلام وضمان إدماج قضايا النوع في ملف السلام وتقريب وجهات النظر بين أطراف التفاوض.

وقالت مها “وجدنا إلتزام من عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الوفد الحكومي المفاوض برفع نسبة تمثيل المرأة في اللجان الفنية الخاصة بملفات التفاوض”.

باج نيوز