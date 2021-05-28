وزير شئون مجلس الوزراء يؤكد تمثيل المرأة في لجان المفاوضات





اكد وزير شئون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر ان تمثيل المرأة في جميع اللجان الفنية بالمفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال.

وأشار الوزير وفق ( سونا) خلال لقائه مجموعة الأجندة النسوية بفندق بال بجوبا الي ان الاجندة النسوية مضمنة في أجندة التفاوض منوها الى ان مشاركتهم في جميع مراحل التفاوض مشاركة فاعلة في العملية التفاوضية.

وتطرق لقاء الوزير مع المجموعة النسوية للانتهاكات الواسعة في مناطق النزاعات مطالبين بأهمية تكثيف حملة جمع السلاح وإيقاف الاعتداء على البيئة خاصة من قبل القوات النظامية.

وناشدت المجموعة النسوية بالمشاركة فى جميع اللجان الفنية بالمفاوضات السياسية والامنية والإنسانية مطالبين بالتزام الحكومة بالمواثيق الدولية الخاصة بالنساء.

وطالبت المجموعة بتوجيه الإعلام للمناطق المتاثرة بالحرب وربطها بما يجري في عملية التفاوض من خلال استخدام اللهجات المحلية مجددين المطالبة بانضمام رئيس حركة جيش تحرير السودان القائد عبدالواحد محمد نور إلى عملية السلام.

( كوش نيوز)