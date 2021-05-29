العدل تطلق مشروعاً لإعادة هيكلة الوزارة





دشّنت وكيل وزارة العدل سهام عثمان، انطلاق مشروع إعادة هيكلة الوزارة وبناء القدرات فيها.

وأوضح وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري، أهمية مرحلة إعادة الهيكلة والإصلاح المؤسسي، وقال إنّ هذا المشروع يُعتبر شاملاً لإدارة التحوُّل الاستراتيجي بالوزارة ومراجعة أنظمة الموارد البشرية. وأكد الوزير على ضرورة التقيُّد بمنهجية علمية تضمن لهذا المشروع الرائد النجاح، مبيناً أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي مرّت بظروف مُشابهة للسُّودان، مشدداً في ذات الوقت على أهمية ربط الإصلاح المؤسسي بنظام الحكم في السودان وأولويات الحكومة الانتقالية، وأن يكون الإصلاح تحوُّلياً وجذرياً.

‎من جانبه، قدم مدير الشركة الاستشارية المنفذة للمشروع، عرضاً تفصيلياً عن الشركة تطرّق فيه لأنشطتها وبرامجها وإنجازاتها والتأهيل العالي والخبرة التي يتميّز بها فريق العمل، مبيناً أن شركته تهتم بتقديم توصيات ذات أثر استراتيجي للمُؤسّسات التي تتعامل معها مع الالتزام بنهج الجودة والنزاهة والمهنية.

‎ودعا الوزير والوكيل قيادات الوزارة للتعاون مع الفريق الاستشاري وتزويدهم بكافة البيانات والمعلومات التي تتطلبها المراحل الخمس للمشروع حتى تتمكن الشركة من إنجاز الأعمال المتفق عليها وتقديم التّوصيات والمَخرجات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في مجالي التطوير التنظيمي وتنمية رأس المال البَشري.

صحيفة الصيحة