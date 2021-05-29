الجبهة الثورية : المشاورات لاتزال مستمرة بشآن التشريعي والولاة





أقر القيادي بالجبهة الثورية عزيز أمين بتأخر الاعلان عن المجلس التشريعي وارجع ذلك لجهة أن المشاورات ما تزال جارية بين الاطراف بهدف الوصول الى مجلس تشريعي يعبر عن الشعب ، وقال امين في تصريح لـ(الجريدة) تأخر تشكيل التشريعي لأنه لم يتم حسم طريقة تكوين المجلس وهيكلته والطريقة التي يتم بها أتخاذ القرار هل ستكون بالتوافق أم بالاغلبية؟ بجانب الوصف الوظيفي له ووضع لائحة قانونية أيضا ، وذكر أن المشاورات لاتزال مستمرة، وفيما يتعلق بتعيين الولاة توقع أمين أن يتم الاعلان عنهم قبل تشكيل المجلس التشريعي مؤكدا في ذات الوقت أنهم في التحالف لم يتوافقوا على اي أسماء محددة.

الخرطوم : عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة