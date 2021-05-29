ملاسنات حادة بين مناع والأمين ومناوي يطالب باجتماع لنداء السودان





كشفت مصادر عن ملاسنات حادة بين عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع والقيادي بحركة تحرير السودان محمد الامين الخميس الماضي ، وذلك على خلفية اتهام مناع لقيادات في نداء السودان كانت مجتمعة بداء الأمة بأنها متأمرة توالي المؤتمر الوطني ما جعل الأمين يشتاط غضباً ويواجه مناع متهماً إياه بحسب المصادر بأنه أيضاً كان يتعاون مع قوش وطعن الثوار بجلوسه معه بعد الثورة ، وأكدت المصادر أن الأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير اعتذر عن تصرف مناع، وتمت مواصلة الاجتماع، فيما شدد مناوي على ضرورة عقد اجتماع لنداء السودان الثلاثاء القادم لاصلاح الحاضنة السياسية (قحت) ، هذا وقد غاب عن الاجتماع حركة (حق) والمؤتمر السوداني.

صحيفة الجريدة